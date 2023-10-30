KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvurusu sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanır?

KREDİ ÇIKAN ÖĞRENCİLER ALMAK ZORUNDA MI?

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler otomatik olarak kredi için de müracaat ediyor.

Sonuç ekranında "KYK kredisi alabilirsiniz" sonucunu görüntüleyen adaylar kredi almak zorunda değil. Kredi almak istemeyen öğrenciler tahhütname onayı yapmayarak kredilerini iptal edebilirler. Öğrencilerin ayrıca başka bir işlem yapmasına gerek yoktur.