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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvurusu sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvurusu sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanır?

"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı bir süredir merak konusu oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim gören gençlerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediği KYK burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden almış ve başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuçların heyecanla beklenmeye başlandığı bir döneme girdik. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman açıklanır? İşte GSB son dakika açıklamalar...

"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim gören gençlerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediği KYK burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden almıştı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman açıklanır? İşte GSB son dakika açıklamalar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

KYK BURS SONUÇLARI HIZLI NASIL SORGULANIR?

Yüz binlerce aday burs başvurusunda bulunduğundan e-Devlet ekranında zaman zaman yoğunluk olabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda burs başvuru sonucu erişime açıldığında adaylar sorgulama işlemi yapmak için beklemek zorunda kalmıştı.

Adaylar e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarının mobil marketlerinden indirerek daha hızlı sorgulama işlemi yapabilir.

KREDİ ÇIKAN ÖĞRENCİLER ALMAK ZORUNDA MI?

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler otomatik olarak kredi için de müracaat ediyor.

Sonuç ekranında "KYK kredisi alabilirsiniz" sonucunu görüntüleyen adaylar kredi almak zorunda değil. Kredi almak istemeyen öğrenciler tahhütname onayı yapmayarak kredilerini iptal edebilirler. Öğrencilerin ayrıca başka bir işlem yapmasına gerek yoktur.

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