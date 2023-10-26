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MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ en son hangi tarihte yapıldı? 2024 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ en son hangi tarihte yapıldı? 2024 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

"MSÜ sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin sınav tarihlerini açıklaması beklenirken, adaylar sınav hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2024? İşte, ÖSYM son dakika açıklamalar...

"MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu bir süredir araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başlamış durumda. Adaylar ise ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayınlamasını bekliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2024? İşte, detaylar...

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen 2024 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Takvimin, yılın sonlarına doğru, kasım ya da aralık ayında yayınlanacağı düşünülüyor.

Takvimin yayınlanmasıyla beraber YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS sınavlarının yapılacağı ve başvurulacağı tarihler netlik kazanacak.

YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve beraberinde ALES, MSÜ, YDS, DGS gibi birçok önemli sınavın gerçekleştirileceği tarihler henüz belli olmadı.

ÖSYM sınav takvimi ile birlikte sınavların başvuru tarihleri ve gerçekleştirilecekleri dönemler netlik kazanacak.

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulandı.

2024 MSÜ sınav tarihi ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak takvimde belli olacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

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