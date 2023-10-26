MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ en son hangi tarihte yapıldı? 2024 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

"MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu bir süredir araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başlamış durumda. Adaylar ise ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayınlamasını bekliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2024? İşte, detaylar...