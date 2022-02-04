MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav tarihi!
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ için başvuru süreci devam ediyor. Sınava katılmaya hazırlanan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınacak. Şimdi ise gölzer başvuru son gün ve sınav tarihine çevrildi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Adayların, Harp Okulları için 2022 YKS'nin TYT ve AYT oturumlarına girmeleri gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise sadece TYT oturumuna girmek yeterli olacak. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Ocak'ta başlayan başvurular 9 Şubat'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:
TÜRKÇE: (40 soru)
SOSYAL BİLİMLER
Tarih: (5 Soru )
Coğrafya: (5 Soru )
Felsefe: (5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )
TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)
FEN BİLİMLERİ
Fizik: (7 Soru )
Kimya: (7 Soru)
Biyoloji: (6 Soru)
2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
KHO
2022-MSÜ Sayısal Puanı
2022-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2022-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2022-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?
- EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaş sorunu çözülüyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar formülleri nelerdir?
- MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav tarihi!
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 AÖL ders seçimi son gün ne zaman? 2. dönem sınavları...
- Kış Olimpiyatları açılış töreni saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pekin Kış Olimpiyatları programı nasıl?
- Fatiha Suresi anlamı nedir? Fatiha Suresi nerede okunur? Fatiha Suresi okunuşu nasıl?
- 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 2022'de çıkacak mı, hangi kanalda?
- Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Şubat Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu mu? Yeni kostüm serisi...
- Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İl il Türkiye'nin 2021 nüfusu ne kadar oldu?
- 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
- İstanbul kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı geri gelecek mi? İstanbul hava durumu tahmin...