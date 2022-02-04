Açık öğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, ikinci dönem kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. MEB'e bağlı AÖL'de ikinci dönem takvimi belli oldu. Sınavlara hazırlık içerisinde olan öğrenciler, kayıtların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 AÖL ders seçimi son gün ne zaman? 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB takvimine göre, 27 Aralık 2021'de başlayan AÖL ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.