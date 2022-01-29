Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatına açık lise ile devam edenler için 2022 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği belli oldu. İşte, Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? İşte takvim...