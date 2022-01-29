Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? İşte takvim...
Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme tarihi merak ediliyor. 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi ilk Kayıt ve Kayıt Yenileme iş ve işlemlerinin ne zaman sona ereceği takip ediliyor. İşte, Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? İşte takvim...
Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatına açık lise ile devam edenler için 2022 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği belli oldu. İşte, Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? İşte takvim...
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecekti, ancak bu süre 8 Şubat'a uzatıldı.
Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 8 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ DUYURUSU
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
1) Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 8 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e-okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, yarıyıl tatilinin, 2. haftasında yapılacağından dolayı, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 31 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.
4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.
5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.
6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.
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