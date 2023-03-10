"MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre yeni sınav takvimi duyurldu. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?