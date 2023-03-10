MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?
"MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ertlenen MSÜ sınavının yeni tarihi açıklandı. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?
"MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre yeni sınav takvimi duyurldu. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, açıklandı mı?
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri dışında kalan sınav merkezlerinde MSÜ sınavları düzenlenecek. MSÜ sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınav yerleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
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