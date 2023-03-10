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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ | Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ | Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Kayıt yaptırmayan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarına katılamayacak. Açık lise 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenmişti. Lise öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin gözü AÖL sınavları ne zaman? sorusuna çevrildi. İşte, detaylar...

"Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. MEB, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yıkıma neden olan depremlerin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatma kararı almıştı. AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınavların online olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı. İşte, AÖL sınavları hakkın detaylar...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor.

Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERECEK

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

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