AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ | Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

"Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. MEB, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yıkıma neden olan depremlerin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatma kararı almıştı. AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınavların online olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı. İşte, AÖL sınavları hakkın detaylar...