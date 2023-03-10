"LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin üniversite sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte gözler LGS sınav ve başvuru takvimine çevrildi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Liselere Geçiş Sınav konularında değişikliğe gidildi. Peki, LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?