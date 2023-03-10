LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?
"LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavında öğrencilerin 8. sınıf 2. dönem konularından muaf alması kararı alınmıştı. Peki, LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?
"LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin üniversite sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte gözler LGS sınav ve başvuru takvimine çevrildi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Liselere Geçiş Sınav konularında değişikliğe gidildi. Peki, LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?
BAKAN ÖZER'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;
Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.
2023 LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı LGS sınav başvuru takvimini henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edilmişti.
Sınavların 2023 yılında Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.
LGS BAŞVURUSU OTOMATİK Mİ YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde LGS başvurularını otomatik olarak aldı. Bu uygulama geçtiğimiz yılda devam etti. 2023 yılında sınav başvuru işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada " Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. "(Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç) ifadeleri kullanıldı.
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- LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?
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