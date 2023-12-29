MSÜ SINAV TARİHİ 2024: Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? Başvuru tarihi, ücreti açıklandı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartları şu şekilde:

➡Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

➡Harp Okuluna başvurabilmek için cinsiyeti erkek olmak,

➡Harp Okulu için en fazla 20 yaşında olmak,

➡Astsubay Meslek Yüksek Okulu için en fazla 21 yaşında olmak,

➡Güvenlik soruşturması sonucunda kendisinin ve ailesinin sicilinin temiz olması,