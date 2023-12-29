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MSÜ SINAV TARİHİ 2024: Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? Başvuru tarihi, ücreti açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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MSÜ SINAV TARİHİ 2024: Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? Başvuru tarihi, ücreti açıklandı mı?

"MSÜ 2024 ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. MSÜ sınavı, subay olma hayali kuran öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından ilan edilen takvimle birlikte tarih netleşmiş oldu. Peki, MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınavı hakkında merak edilenler...

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru tarihleri de belirlendi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MSÜ sınavı ve başvurular hakkında merak edilenler...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. İşte detaylar:

Sınav Tarihi: MSÜ sınavı, subay olma hayali kuran öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre, MSÜ 2024 sınavı 3 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: Sınav başvuruları, 3-30 Ocak tarihleri arasında alınacak. Bu süre zarfında başvurusunu tamamlayamayan adaylar, 7 Şubat'a kadar geç başvuru yapabilecekler.

Başvuru Ücreti: MSÜ sınav başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan sınav başvuru kılavuzu ile netleşecek. Adaylar, başvuru kılavuzunu inceleyerek başvuru ücreti hakkında bilgi edinebilirler.

Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi: MSÜ 2024 sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, bu tarihten itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartları şu şekilde:

➡Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

➡Harp Okuluna başvurabilmek için cinsiyeti erkek olmak,

➡Harp Okulu için en fazla 20 yaşında olmak,

➡Astsubay Meslek Yüksek Okulu için en fazla 21 yaşında olmak,

➡Güvenlik soruşturması sonucunda kendisinin ve ailesinin sicilinin temiz olması,

➡Evli olmamak,

➡Erkek öğrenciler için minimum 165 cm boyunda olmak,

➡Kadın öğrenciler için minimum 160 cm boyunda olmak,

➡Hava Harp Okulu için maksimum 190 cm boyunda olmak,

➡MSÜ Sınavı'na ek olarak aynı yıl içinde yapılan YKS'ye katılmak.

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