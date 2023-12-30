Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının başlama tarihi, 2024 yılında askeri öğrenci sınavına katılmayı planlayan binlerce aday için merak konusu haline geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminin ardından, adaylar MSÜ sınav ve başvuru tarihlerine odaklandı. Peki MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?

2024 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?