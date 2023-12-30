MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının başlama tarihi, 2024 yılında askeri öğrenci sınavına katılmayı planlayan binlerce aday için merak konusu haline geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminin ardından, adaylar MSÜ sınav ve başvuru tarihlerine odaklandı. Peki MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının başlama tarihi, 2024 yılında askeri öğrenci sınavına katılmayı planlayan binlerce aday için merak konusu haline geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminin ardından, adaylar MSÜ sınav ve başvuru tarihlerine odaklandı. Peki MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?
2024 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.
2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav tarihi de belli oldu.
Buna göre; 2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde yapılacak.
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