29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS 2024 tarihi | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları hangi tarihte başlayacak?

DGS 2024 tarihi | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
DGS 2024 tarihi | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Öğrencilerin 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyenler için önemli olan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. 2024 sınav takvimine göre, DGS sınavına katılacak adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan bu sınav için başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Peki 2024 DGS ne zaman, hangi tarihte?

Öğrencilerin 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyenler için önemli olan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. 2024 sınav takvimine göre, DGS sınavına katılacak adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan bu sınav için başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Peki 2024 DGS ne zaman, hangi tarihte?

DGS 2024 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2024 sınav takviminde DGS sınav tarihi de yer aldı. Buna göre önümüzdeki yıl DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

DGS 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimine göre; DGS başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA