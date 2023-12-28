DGS 2024 tarihi | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Öğrencilerin 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyenler için önemli olan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. 2024 sınav takvimine göre, DGS sınavına katılacak adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan bu sınav için başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Peki 2024 DGS ne zaman, hangi tarihte?

DGS 2024 SINAV TAKVİMİ