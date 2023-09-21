KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih takvimi açıklandı mı?
"KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS-2023/2 tercih tarihleri zaman zaman araştırılıyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim mezunu memur adayları bilgi almak isteyenler detayları merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...
"KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS-2023/2 tercihlerinin ne zaman yapılacağı, lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu memur adayları tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
KPSS-2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
KPSS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.
Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.
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