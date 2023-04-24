Açık Lise SINAV GİRİŞ EKRANI MEB 2023 | AÖL 9-10-11-12. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte bitecek? aionet.meb.gov.tr

Açık Lise üzerinden eğitimini tamamlayan öğrenciler için ikinci dönem sınavları başladı. Binlerce öğrenci sınavlara ilişkin detayları araştırıyor. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar 24 Nisan itibarıyla başladı. Çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak şekilde yapılacak olan online sınavlar ne zaman bitecek? İşte AÖL sınav tarihleri..

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.