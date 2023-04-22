MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?
"MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adayların katılımıyla gerçekleşen sınav sonrası MSÜ sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2023 MSÜ sonuçları aday T.C kimlik No ile sorgulanmak suretiyle ilan edilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?
"MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine subay, astsubay ve uzman erbaş yetiştiren MSÜ sınav sonuçları, geçtiğimiz haftalarda yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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- MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?
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