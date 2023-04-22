"AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılan sınavların sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?