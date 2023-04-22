"24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr ile yaz tatili arasında öğrencilerin dinlenmesi için verilen ara tatil bu yıl 9 gün oldu. Peki, 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?