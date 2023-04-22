24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?
"24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ara tatil, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'ın art arda gelmesi dolayısıyla okullarda ara tatil uzatılmadı ve 9 gün oldu. Peki, 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?
"24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr ile yaz tatili arasında öğrencilerin dinlenmesi için verilen ara tatil bu yıl 9 gün oldu. Peki, 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yaptı. Ara tatilin bitişi ile hem Ramazan bayramı tatili hem de hafta sonu başladı.
PAZARTESİ OKUL VAR MI?
Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşti. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.
Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.
Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.
AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK
Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.
Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?
- Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...
- İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! Şartlar ve kontenjanlar neler?
- SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...
- EYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!
- MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?
- 16 milyon emeklinin keyfi Temmuz'da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...
- Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!
- Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek! Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren!
- 22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?