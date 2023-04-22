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24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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24 Nisan’da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?

"24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ara tatil, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'ın art arda gelmesi dolayısıyla okullarda ara tatil uzatılmadı ve 9 gün oldu. Peki, 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?

"24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr ile yaz tatili arasında öğrencilerin dinlenmesi için verilen ara tatil bu yıl 9 gün oldu. Peki, 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yaptı. Ara tatilin bitişi ile hem Ramazan bayramı tatili hem de hafta sonu başladı.

PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşti. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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