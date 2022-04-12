2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Tercihler...
2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, puanını alan pek çok adayın gündeminde yer alıyor. İstedikleri branşları tercih ederek kariyerlerine devam edecek adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS tercihleri pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. İşte, 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS kontenjanları, geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde 14 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu kapsamda sonuçların 8 Nisan tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2022 TUS KADROLARI BELLİ OLDU MU?
TUS sonuçlarını öğrenen doktor adayları ''2022 TUS kadrosu ne zaman belli olacak?'' sorularına odaklandı. 2022 TUS kontenjanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte açıklanacak.
TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
2022 TUS kontenjanları için bekleyen adaylar diğer yandan ''TUS tercihi nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını arıyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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