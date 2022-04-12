2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Tercihler...

2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS tercihleri pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. İşte, 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?