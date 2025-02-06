Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Şubat 2025'te yapılacak olan sınav öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını dört gözle bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Peki, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?