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MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama 2025 | MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu, nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 10:39
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MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama 2025 | MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu, nereden öğrenilir?

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım başladı. 23 Şubat'ta yapılacak sınav öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. MSÜ sınavına katılacak olan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla araştırıyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Şubat 2025'te yapılacak olan sınav öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını dört gözle bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Peki, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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MSÜ Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan MSÜ sınav giriş yerleri, genellikle sınavdan 10 gün önce adaylarla paylaşılmaktadır. Bu takvime göre, 2025 MSÜ sınav giriş yerlerinin 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

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MSÜ Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?

Adaylar, MSÜ sınavına girebilmek için Sınav Giriş Belgesini, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden alabilecekler. Sınavın yapılacağı hafta içinde, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlanarak, belgenin çıktısı alınabilir. Bu belgenin üzerinde sınavın yapılacağı merkez, bina, salon bilgileri ve adayın fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınav Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınavı geçersiz sayılacak şekilde geçiremezler.

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Sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorunda olan adaylar, belgesiz sınav salonuna alınmayacaklardır. Ayrıca, belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır; aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav giriş belgesinin kaybolması durumunda, adaylar internet üzerinden yeni bir belge edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama 2025 | MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu, nereden öğrenilir?

2025 MSÜ Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, bu tarih için hazırlıklarını tamamlamalı ve sınav günü belirlenen saatlerde sınav yerlerinde hazır olmalıdır. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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