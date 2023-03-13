DGS başvuru tarihi 2023 | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kimler başvurabilir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite eğimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar sınava ilişkin detayları araştırıyor. Konuya ilişkin gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen açıklama geldi. Başvuru ve sınav tarihi netleşti. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte? DGS'ye kimler başvurabilir?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar arama motorlarında "DGS 2023 ne zaman?", "DGS başvuru şartları neler?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuya ilişkin takvimi açıkladı. Peki DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
DGS 2023 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS ÖSYM'nin sınav takvimine göre 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek.
BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınav başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
DGS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavıdır. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Bunun dışında açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir.
Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler başarılı bir puan alırsa herhangi bir yüksek öğretim kurumunda tamamlamış oldukları eğitimi 4 yıla tamamlarlar. Lise mezunu, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunu ya da lisans mezunları DGS'ye giremez. DGS sınavı yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Dikey Geçiş Sınavına girmek için bazı şartlar vardır. DGS'ye girecek olan öğrencilerin meslek yüksek okullarında ya da açık öğretim bölümlerinde 2 yıllık eğitimi tamamlamış olmaları gerekir. Sınava girecekleri senede son sınıfta olan öğrenciler de DGS'ye başvurarak sınava girebilir. Bunun dışında DGS sınavı için öğrencilerden herhangi bir başvuru şartı istenmez.
Dikey Geçiş Sınavına giren 2 yıllık ön lisans mezunu öğrenciler sınavda başarılı olarak bölümlerini 4 yıla tamamlamak isterler. Bunun için yükseköğretim kurumları başarı puanı ve sıralaması paylaşarak DGS öğrencileri ile paylaşır. DGS sınavına girecek olan öğrencilerin ÖSYM'nin sitesinde başvuru tarihlerini takip etmesi gerekir.
Başvuru tarihi içinde başvuru gerçekleştirmek ve Sınav ücretini ödemek gerekir. Her sene başvuru tarihi, sınav tarihi ve sınav ücretinde değişiklik olabilir. Bu nedenle öğrencilerin sınav ile ilgili ÖSYM sitesinde açıklanan duyuruları ve haberleri takip etmesi gerekmektedir. Yükseköğretim lisans programına dikey geçiş gerçekleştirmek isteyen her öğrenci DGS'ye başvurabilir.
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- DGS başvuru tarihi 2023 | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kimler başvurabilir?
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