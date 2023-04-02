MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
MSÜ sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek olan adaylar son kontrollerini gerçekleştirebilmek için detayları araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili arama motorlarında "MSÜ sınava giderken gerekli belgeler neler?", "MSÜ sınavı kaçta bitiyor?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
MSÜ sınavına dakikalar kala öğrenciler sınava ilişkin detayları araştırmaya başladı. Sınava girecek olan adaylar herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına gerekli belgeleri araştırmaya başladı. 15 dakika öncesinde salonda olunması gereken sınav saat 10.15'te başlayacak. Peki MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? İşte MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), bugün (2 Nisan 2023 Pazar) saat 10:15'de uygulanacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Buna göre sınav 165 dakika ( 2 saat 15 dakika) sürecek.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ADAYIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
1. 2023 MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
2. FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI
Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.
ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraF makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.
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