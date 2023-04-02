BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bireysel değerlendirme tarihi | Zihinsel, müzik ve görsel sanatlar... 2023 sonuç sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları sıklıkla araştırılıyor. Özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin becerilerini daha da geliştirmelerine olanak sağlayan BİLSEM sonuç tarihleri merak ediliyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak ila 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), ile ilgili detaylar merak ediliyor. Müzik, görsel ve genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmeler yapılıyor. Ardından MEB tarafından öğrencilerin sınav puanlarını incelenecek ve sonuçlar duyurulacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandığında http://meb.gov.tr bağlantısı üzerinden öğrenilebilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRENCİ 2023 TAKVİMİ
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bireysel değerlendirme tarihi | Zihinsel, müzik ve görsel sanatlar... 2023 sonuç sorgulama
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