BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bireysel değerlendirme tarihi | Zihinsel, müzik ve görsel sanatlar... 2023 sonuç sorgulama

BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), ile ilgili detaylar merak ediliyor. Müzik, görsel ve genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmeler yapılıyor. Ardından MEB tarafından öğrencilerin sınav puanlarını incelenecek ve sonuçlar duyurulacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.