MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
MSÜ baran puanı nedir? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılması ile birlikte baraj puanı araştırılmaya başlandı. Tercih yapmak için bekleyişte olan öğrenciler MSÜ kazanmak için kaç puan alınması gerektiğini araştırıyor. Peki, MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor? İşte 2022 MSÜ puanı ile ilgili merak edilen her şey...
MSÜ baraj puanı nedir? Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) 27 Mart'ta uygulanmıştı. Heyecanla beklenen sonuçlar ise 14 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi sıra tercih işlemlerinde. Tercih dönemi öncesinde adaylar baraj puanı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor? İşte haberin detayları...
MSÜ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET VE KAÇ PUAN GEREKİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adayların, YKS'ye girmesi ve TYT'den 200 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre öğrenci alımı yapıyor.
MSÜ sınavında toplam 75 net yapan aday; Sayısaldan 355, Sözelden 391 ve Eşit Ağırlıktan 380 puan alırken, toplam 66 net yapan aday ise Sayısaldan 334, Sözelden 376 ve Eşit Ağırlıktan 353 puan almaktadır.
MSÜ 2022 Erkek öğrenciler için Kara ve Deniz Harp Okulu sayısal puan türü 277,078 puan ile kapattı.
Milli Savunma Üniversitesi sınavından (SAY) 280 puan alabilmek için Türkçe 18 Net, Matematik 21 Net, Sosyal Bilimler 3 Net, Fen Bilimleri 10 Net yapmanız gerekmektedir.
MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (KADIN)
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2022 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 395,9 sayısal puan olarak kapatmıştır.
MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET ILE KAZANILIR? (ERKEK)
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2022 MSÜ Hava Harp Okulu erkekler için taban puan 356,62 sayısal puan olarak kapatmıştır.
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KAÇ NET ILE KAZANILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okullarına yalnızca erkek adaylar alınmaktadır. Kara, Hava, Deniz, Bando Meslek Yüksekokulu ve Sahil Güvenlik Yüksek Okulları bulunmaktadır. Bu bölümler iki yıllıktır. MSÜ genel puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Buradan mezun olan adaylar adından da anlaşılacağı üzere astsubay olarak göreve başlamaktadır. Kara, Hava, Deniz, Bando Meslek Yüksekokulu ve Sahil Güvenlik Yüksek Okulları taban puanları 275 genel puandır.
MSÜ BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Bando Meslek Yüksek okulu en yüksek puan türünüz hangisi ise onunla alım yapmaktadır. MSÜ sınavı sonrasında sonuç belgenizdeki en yüksek puan türü ile alıma başvurabilirsiniz. Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunları için taban puan 145 olarak belirlenmiştir. Eğer ilk tercihinize Bando MYO yazarsanız taban puanınız 225 olarak belirlenmiştir. Bu puanlar için toplamda 25-35 arasında bir net yapmanız yeterli olacaktır.
MSÜ PUANI NASIL HESAPLANIR?
MSÜ puanı, ilgili katsayılar ve özel formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.
Her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak puanlar hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanmış soru sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanır.
Test bölümlerinin ağırlığı aşağıdaki biçimde olacaktır.
SA = Türkçe x 0,25 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,30 + Sosyal Bilimler x 0,10
EA = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,20
SÖ = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,20 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,35
GN = Türkçe x 0,33 + Temel Matematik x 0,33 + Fen Bilimleri x 0,17 + Sosyal Bilimler x 0,17
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