MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?

MSÜ BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Bando Meslek Yüksek okulu en yüksek puan türünüz hangisi ise onunla alım yapmaktadır. MSÜ sınavı sonrasında sonuç belgenizdeki en yüksek puan türü ile alıma başvurabilirsiniz. Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunları için taban puan 145 olarak belirlenmiştir. Eğer ilk tercihinize Bando MYO yazarsanız taban puanınız 225 olarak belirlenmiştir. Bu puanlar için toplamda 25-35 arasında bir net yapmanız yeterli olacaktır.