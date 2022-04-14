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MEB'den LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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MEB’den LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan çalışma kitaplarından 12 milyon bastırarak, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtmaya başladı.

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