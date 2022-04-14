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MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları kadın-erkek açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

MSÜ 2022 tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MSÜ sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Sınav sonuçlarını görüntüleyen adaylar heyecan içinde tercihlerin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte haberin detayları...

MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait sonuçlar açıklandı. MSÜ sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler taban puanlar ile tercih kılavuzuna çevrildi. Öğrenciler heyecan içinde tercih takvimini beklemeye başladı. Peki, MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından 2022 MSÜ tercih takvimi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde MSÜ tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin alınacağı tarihin duyurulması bekleniyor.

2022 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022 MSÜ sınavı taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanlar, tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımlanması ile birlikte belli olacak.

Geçtiğimiz yıl erkek ve kadın adaylar için taban puanlar şu şekildeydi:

Erkek adaylar için;

Hava Harp Okulu taban puanı (sayısal) 356

Kara Harp Okulu taban puanı (sayısal) 310

Deniz Harp Okulu taban puanı (sayısal) 310

Kara Harp Okulu taban puanı (eşit ağırlık) 309

Kadın adaylar için;

Hava Harp Okulu taban puanı (sayısal) 395

Kara Harp Okulu taban puanı (sayısal) 385

Deniz Harp Okulu taban puanı (sayısal) 385

Kara Harp Okulu taban puanı (eşit ağırlık) 374

2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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