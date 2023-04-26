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MEB son dakika açıkladı! LGS 2023 örnek soruları yayımlandı! 8. sınıf sözel ve sayısal sorular...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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MEB son dakika açıkladı! LGS 2023 örnek soruları yayımlandı! 8. sınıf sözel ve sayısal sorular...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ay LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler için örnek sorular yayımlıyor. Son olarak 2023 LGS nisan ayı örnek soruları yayımlandı. Soru kitapçığı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, LGS 2023 örnek soruları...

LGS 2023 örnek soruları yayımlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Nisan ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte, LGS 2023 örnek soruları...

2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Nisan ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Böylece Nisan ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.780'e ulaştı.

8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Nisan Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Nisan Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

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