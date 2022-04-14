2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Mart 2022'de gerçekleştirilen 2022-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçların "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirtti.
Öte yandan, söz konusu sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.
Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.
Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
- ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? TOKİ indirim kampanyası son tarih belli mi?
- MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
- Emekli bayram ikramiyesi 1.500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Tarih açıklamaları...
- Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...
- Fındık destekleme ne zaman verilecek 2022? Fındık destekleme 2022 dönüm parası yattı mı? Ödeme tarihleri...
- MSÜ TABAN PUANLARI: MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?
- O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli? İşte hayatı...
- Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne kadar?