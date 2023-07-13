"MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 MSÜ mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından 5 temmuz'da başlayan mülakat süreci 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?