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2023 DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç soru, kaç dakika? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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2023 DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç soru, kaç dakika? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

"DGS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?" sorusunun cevabı araştrırılıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na sayılı günler kaldı. Sınav hakkında detaylar öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, DGS kaç soru ve kaç dakika? İşte, detaylar...

"DGS saat kaçta başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sınava sayılı günler kala öğrenciler, sınav giriş belgesi sorgulama ekranını ziyaret ediyor. DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden erişim sağlanıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. İşte, DGS hakkında merak edilenler...

DGS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

Adaylar, 2023-DGS Kılavuzu'ndan sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

ÖSYM'DEN DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLAMASI

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

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