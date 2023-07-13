2023 DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç soru, kaç dakika? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

"DGS saat kaçta başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sınava sayılı günler kala öğrenciler, sınav giriş belgesi sorgulama ekranını ziyaret ediyor. DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden erişim sağlanıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. İşte, DGS hakkında merak edilenler...