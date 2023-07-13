AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
" AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimini çeşitli sebeplerle açıktan devam ettiren binlerce öğrenci AÖL 3. Dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Temmuz ayında yapılması planlanan Açık Öğretim lise sınavları 3. Dönem ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
" AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 3. Dönem sınav tarihi ve sınavın nasıl uygulanacağı sorularının yanıtı son dakika belli oldu. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!
2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.
Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir.
Bağlantısı kopan, interneti kesilen öğrenciler, sınavlarına kaldığı yerden devam edebilir.
Sınav sorularını paylaşan ve kuralları ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.
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- AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
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