MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
"MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 MSÜ mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakatları 4 Ağustos'ta sona erdi. Mülakatlara katılım sağlayan adaylar da sonuçların ne zaman ilan edileceğini öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
"MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri devam ederken, MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda MSÜ ya MSB'den bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.
2023 MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ
Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;
"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.
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