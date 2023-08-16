Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
"Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği an geldi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi nihayet Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Okullar, yeni eğitim öğretim yılı için kapılarını öğrencilere gün/ay/yıl tarihinde açacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler, yeni ders yılına başlamak üzere sıralarına oturacaklar. Peki, Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
"Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun ve dinlendirici yaz tatilinin sonuna gelindiğinde, öğrenciler yeni bir öğrenme macerasına atılmak üzere gün/ay/yıl tarihinde okullarına geri dönecekler. Peki, Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
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