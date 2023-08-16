"Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun ve dinlendirici yaz tatilinin sonuna gelindiğinde, öğrenciler yeni bir öğrenme macerasına atılmak üzere gün/ay/yıl tarihinde okullarına geri dönecekler. Peki, Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?