KPSS ÖABT 2024 tarihi | KPSS ÖABT oturumu ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak?
KPSS ÖABT sınavı ve başvuru tarihleri, bu yıl binlerce aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adaylar, Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT'ye katılacaklar. Peki 2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak?
ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri artık netlik kazandı. Lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar, mezuniyet durumlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere dört farklı alanda sınava girecekler. Başvuruları yapacak olan adaylar için önemli olan bu tarihler, sınav stratejilerini belirleme ve hazırlıklarını planlama açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?
📍Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da,
📍Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
📍KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
2024 KPSS ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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