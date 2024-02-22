KPSS ÖABT 2024 tarihi | KPSS ÖABT oturumu ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri artık netlik kazandı. Lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar, mezuniyet durumlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere dört farklı alanda sınava girecekler. Başvuruları yapacak olan adaylar için önemli olan bu tarihler, sınav stratejilerini belirleme ve hazırlıklarını planlama açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?