MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

MSÜ geç başvuru şartları nelerdir? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversites (MSÜ) giriş sınavlarına az bir süre kala adaylar başvuru işlemlerini normal sürede tamamlamıştı. Ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki; MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru şartları nelerdir?