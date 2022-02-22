MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavlarına başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla MSÜ geç başvurunun detayları belli olmuştu. İşte; MSÜ geç başvuru ücreti ve başvuru şartları!
MSÜ geç başvuru şartları nelerdir? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversites (MSÜ) giriş sınavlarına az bir süre kala adaylar başvuru işlemlerini normal sürede tamamlamıştı. Ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki; MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru şartları nelerdir?
MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ normal başvuru süresince adaylar 130 TL başvuru ücreti öderken geç başvuru gününde ise bu ücret % 50 arttırımlı olarak uygulanıyor. 195 TL olarak gün içerisinde ödenecek.
MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre geç başvurular 22 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Aynı gün saat 10:00'da başlayacak başvurular saat 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
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- MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
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