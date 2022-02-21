2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 ALES başvuru kılavuzu için heyecan giderek artıyor. ALES/1 başvurularının bugün başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 3 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. İşte, 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? ALES başvurusu nereden, nasıl yapılır?