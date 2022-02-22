Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav geçtiğimiz yıl 5 Eylül 2021'de yapılmış ve başvurular 8-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl bursluluk sınavının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı belli oldu. İşte, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? 5,6,7,8, 9,10 ve 11'inci sınıf...