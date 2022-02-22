Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf...
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) için öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geldi. İşte, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf...
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav geçtiğimiz yıl 5 Eylül 2021'de yapılmış ve başvurular 8-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl bursluluk sınavının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı belli oldu. İşte, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? 5,6,7,8, 9,10 ve 11'inci sınıf...
2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre İOKBS 2022 4 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek. Ancak İOKBS başvuru tarihi henüz belli olmadı. Tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE KADAR?
İOKBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 468,54 TL'dir. Yeni eğitim öğretim döneminde burslara zam gelmesi beklendiği için bu rakamda değişiklik meydana gelebilir. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay gerçekleştirilir.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı öğrencileri her yıl desteklemek için düzenler. Sınavı kazanan adaylar, şartlar da uyum sağladığı takdirde burs veya yatılı eğitim alabilir. MEB her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı sağlar.
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