MSÜ-2024 puan hesaplama | 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), bu hafta sonu 736 bin 894 adayın katılımıyla gerçekleşecek. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara toplamda 120 soru yönlendirilecek. Ancak, adayların en çok merak ettiği konulardan biri, sınavda alacakları puanlar ve MSÜ'ye giriş için gereken baraj puanıdır.
MSÜ 2024 sınavı için heyecanlı geri sayım sona eriyor ve binlerce adayın katılımıyla sınav bu hafta sonu gerçekleştirildi. Ancak, adayların sınav sonuçlarının yanı sıra puan hesaplama süreci de büyük bir merak konusu olmaktadır. MSÜ'ye giriş için adayların aldıkları puanlar, sınavda doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soruların dörtte biri kadarı çıkarılarak hesaplanmaktadır. Peki 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?
MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.
MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısı ile 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
MSÜ BARAJ PUANI VAR MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aldığı karar doğrultusunda üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'de AYT-TYT sınavlarında baraj uygulaması kaldırıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı;
Harp Okulları için;
a. 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
b. 2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,
Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
2024 yılı MSÜ sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre;
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,
Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
DİKKAT: Harp Okulları için 2024 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2024 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askerî okullara yerleştirilmeyecektir.
2024 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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- MSÜ-2024 puan hesaplama | 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?
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