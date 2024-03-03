MSÜ-2024 puan hesaplama | 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?

MSÜ 2024 sınavı için heyecanlı geri sayım sona eriyor ve binlerce adayın katılımıyla sınav bu hafta sonu gerçekleştirildi. Ancak, adayların sınav sonuçlarının yanı sıra puan hesaplama süreci de büyük bir merak konusu olmaktadır. MSÜ'ye giriş için adayların aldıkları puanlar, sınavda doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soruların dörtte biri kadarı çıkarılarak hesaplanmaktadır. Peki 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.