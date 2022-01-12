MSÜ başvuru başladı mı? 2022 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi!

2022 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için sınav ücretinin de ne kadar olduğu henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl sınav ücreti 110,00 TL olarak uygulamıştı.

2022 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verilecek.