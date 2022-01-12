MSÜ başvuru başladı mı? 2022 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi!
MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 yılına ilişkin MSÜ başvuru tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-MSÜ'ye katılmak isteyen adaylar, heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Sınava girecek adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 2022-YKS başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT'ye girmeleri gerekiyor.
MSÜ başvuruları başladı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ait takvim belirlendi. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022 MSÜ başvuruları başladı mı? 2022 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...
MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2022 MSÜ başvuruları 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı...
MSÜ'YE BAŞVURACAK ADAYLAR DİKKAT
2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.
2022 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için sınav ücretinin de ne kadar olduğu henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl sınav ücreti 110,00 TL olarak uygulamıştı.
2022 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verilecek.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
-Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
-Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN)puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler(İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındakiilave 5 soruyucevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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