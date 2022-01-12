Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Çanakkale, Ankara, Denizli, Edirne Valilik açıklamaları...
Bugün okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı Çanakkale, Denizli’nin Çameli ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi için yapılan açıklamalar ile öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. Yapılan son tahminlere göre birçok ilde çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. İşte, Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Çanakkale, Ankara, Denizli, Edirne Valilik açıklamaları...
Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı Çanakkale, Denizli'nin Çameli ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi için yapılan açıklamalar ile öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. Yapılan son tahminlere göre birçok ilde çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. İşte, Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Çanakkale, Ankara, Denizli, Edirne Valilik açıklamaları...
OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.
ÇANAKKALE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.
Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.
Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.
BİNGÖL KARLIOVA'DA 2 GÜN TATİL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.
Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?
Çanakkale, Bingöl Karlıova ve Denizli'nin Çameli ilçesi dışında diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
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