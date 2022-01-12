AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? SON DAKİKA HABERLER
AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirildi. Final sınavı sonuçlarına göre mezun olmayı hedefleyen öğrenciler heyefcan içinde sonuçları bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava ait soru ve cevapların yayımlanmasının ardından sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarafından 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecen final sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Sınava ait soru ve cevapların erişime açılmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? İşte son gelişmeler...
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Soru ve cevaplar dün erişime açıldı. Sonuçların ise önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
- İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? SON DAKİKA HABERLER
- Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?
- Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?
- Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar?
- İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!
- EKPSS tercih son gün ne zaman? 2022 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Atamalar ne zaman olacak?
- Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?