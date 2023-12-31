Eğitimde yeni müfredat hazırlığı! Slogan 'iyi insan yetiştirmek' olacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak, yeni müfredatı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Yeni müfredatın sloganı; 'iyi insan yetiştirmek'... Yeni müfredatta 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin sadece akademik olarak değil sosyal beceriler noktasında da gelişimi desteklenecek.
Eğitim müfredatı en son 2017 yılında güncellenmişti. Şimdiyse, öğrencilerin akademik başarısını sosyal becerilerle destekleyecek bir müfredat hazırlığı yapılıyor. Yeni müfredatın sloganı; 'iyi insan yetiştirmek' olacak.
YENİ MÜFREDAT KADEMELİ HAYATA GEÇECEK
Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak hayata geçirecek. İlk etapta okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanacak.
Yeni müfredatta 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini destekleyen bir sistem oluşacak. Akademik başarının yanı sıra sosyal beceriler de desteklenecek. Seçmeli ders sayısı attırılacak.
ÖĞRENCİLER PROJE GELİŞTİRECEK
Yeni müfredatta gündelik hayatta karşılığı olmayan kavram ve bilgiler yer almayacak. Ders içerikleri güncellenecek, konular sadeleştirilecek.
Zor konular müfredattan çıkartılarak eğitimin kalitesi artırılacak. Öğrencilerin proje geliştirmeleri desteklenecek.
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