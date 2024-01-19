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Karneler bugün saat kaçta dağıtılacak? Öğlenci öğrenciler karnelerini kaçta alacak? Okullar ne zaman başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Karneler bugün saat kaçta dağıtılacak? Öğlenci öğrenciler karnelerini kaçta alacak? Okullar ne zaman başlayacak?

Karneler dağıtılıyor! 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bırakan öğrenciler karnelerini alarak tatile çıkmanın heyecanını yaşıyor. Peki karneler bugün saat kaçta dağıtılacak? İşte detaylar…

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