MSÜ 2023 sınavı ne zaman? Kimler girebilir? Soru dağılımı nasıl? MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nereden nasıl yapılır?
MSÜ 2023 sınavı ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Sınava ilişkin detayları öğrenmeye çalışan adaylar bir yandan da başvuru süreciyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. 13 Ocak'ta başvuruları başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı Mart ayında gerçekleştirilecek. Peki MSÜ 2023 sınavı ne zaman? Kimler girebilir? Soru dağılımı nasıl?
2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başvuruları 13 Ocak itibarıyla başladı. Sınava girecek olan adaylar tarih araştırması yaparak hangi gün gerçekleştirileceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki MSÜ 2023 sınavı ne zaman? Kimler girebilir? Soru dağılımı nasıl? MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nereden nasıl yapılır?
MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2023?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı bu sene 19 Mart 2023'te olacak. Sınav için başvurular ise 13 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında alınacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ için başvuru ücreti 2023 yılında 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru sürecinde ise oran yüzde 50 artırımla yatırılacak.
Başvurular ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden şifreleri ve TC numaraları ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava girecek adaylar, 2023-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2023-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.)
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.
6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne katılmış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2'nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,
ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.
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