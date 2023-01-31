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MEB'ten okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulaması! 6 Şubat'ta başlıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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MEB’ten okul öncesinde haftada 5 gün ücretsiz yemek uygulaması! 6 Şubat’ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

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