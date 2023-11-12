Modern çağda Öz’e Yolculuk rehberi

Zirve, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşmasıyla devam etti. Tekin, "öz"e dönüş kavramının yeterli düzeyde yapılandırılması ve bir nostalji alanına dönüşmemesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. "Öz'e dönüş sürecinin, kendi tarihsel, toplumsal, coğrafi ve kültürel kodlarımızın özgürlüğü içinde gelişen esaslı bir özgürleşme süreci olduğuna inanıyorum." diyen Tekin, zirve boyunca paylaşılacak bilgi ve tecrübe kadar, zirvede açığa çıkacak olan ortak dert, ortak ruh ve dostlukların Türkiye'de ve dünyada daha iyi bir geleceğe hizmet etmesini temenni ederek konuşmasını bitirdi.



EZBERLER SORGULANACAK

Zirveye katılım oldukça yoğundu. Geniş konferans salonunda merdivenler dahil her yer doluydu. Yaklaşık 20 farklı ilden 600 kişi zirveye katılmıştı. Eğitimde 1 Adım Ötesi zirvesi, cumhuriyetimizin 100. yılı için Mehmet Kalyoncu tarafından bestelenen "Emanet" isimli eserin, NUN öğrenci korosunun da katkısıyla icra edilmesi ile sonlandı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tayfun Kındap zirve için, "İnsanın yaradılış gayesini, yeryüzünde yaşama ahlakını, gelişen teknolojinin insan üzerindeki etkisini; coğrafyamızda, dilimizde, yaptığımız işlerde, insana ve öze dair ne var ise bugün burada konuştuk" dedi. Bildiklerini ve tecrübelerini cömertçe paylaşan değerli konuşmacılar sayesinde bilginin, gerçekliğin ve en önemlisi eğitimin amaçlarının ve araçlarının sorgulandığını söyleyen Kındap,, konuşmasını, "Sürekli olarak geliştirdiğimiz ve dönüştürdüğümüz Eğitimde Bir Adım Ötesi zirvemizi, daha da büyüterek eğitimcilerin ve eğitime gönül veren herkesin ilham alacağı, öğreneceği ve ezberlerini yeniden sorgulayacağı bir platform haline getirmeye devam edeceğiz." diyerek sonlandırdı.