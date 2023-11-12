AUZEF sınav sonuç takvimi 2023 | İU AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak, kaç gün sürer?

AUZEF vize sınav sonuçları, sınavlara katılan öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) güz dönemi ara sınavları bu hafta sonu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, başarı durumlarını öğrenmek ve gelecek döneme daha iyi hazırlanmak adına internet üzerinden bilgi arayışına girdi. Peki İU AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak, kaç gün sürer?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?