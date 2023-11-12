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AUZEF sınav sonuç takvimi 2023 | İU AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak, kaç gün sürer?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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AUZEF sınav sonuç takvimi 2023 | İU AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak, kaç gün sürer?

AUZEF vize sınav sonuçları, sınavlara katılan öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) güz dönemi ara sınavları bu hafta sonu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, başarı durumlarını öğrenmek ve gelecek döneme daha iyi hazırlanmak adına internet üzerinden bilgi arayışına girdi. Peki İU AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak, kaç gün sürer?

AUZEF vize sınav sonuçları, sınavlara katılan öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) güz dönemi ara sınavları bu hafta sonu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, başarı durumlarını öğrenmek ve gelecek döneme daha iyi hazırlanmak adına internet üzerinden bilgi arayışına girdi. Peki İU AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak, kaç gün sürer?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında üç oturumda düzenlenecek.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleşti.

2023-2024 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi.

Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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