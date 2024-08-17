Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 81 ile genelge! 2024-2025 sezonunda bu kurallar geçerli...

MODELİN ETKİN ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN PLANLAMALAR YAPILACAK

İl milli eğitim müdürlükleri koordinesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dahilinde tüm kademelerdeki okul yöneticileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni inceleyecek.

Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleriyle ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda 1 Eylül'e kadar eğitime tabi tutulacak.

Zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacak.

Bu kapsamda, planlama yapılırken temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler dikkate alınacak. "Erdem-değer-eylem" çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler, zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları temel alınacak.

Ayrıca okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkan tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar ile sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı faaliyetler dikkate alınacak.