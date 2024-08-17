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Devlet himayesindeki gençler üniversiteye adım atıyor! YKS'ye giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşti.

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:25
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Devlet himayesindeki gençler üniversiteye adım atıyor! YKS’ye giren 966 gençten 421’i üniversiteye yerleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşti.

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