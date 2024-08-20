20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

DGS sonuçları AÇIKLANDI mı, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 06:25
ABONE OL
DGS sonuçları AÇIKLANDI mı, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından başarıyla tamamlandı. Sınav sonrasında adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Bu belirsizlik, adaylar arasında "DGS tercih süreci ne zaman başlayacak, sonuçlar neden gecikti?" gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu.

Haziran ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ön lisans öğrencileri, lisans programlarına geçiş yapma fırsatını yakalıyor. Şimdi ise tüm gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman duyurulacak? Adaylar bu sorunun yanıtını merakla bekliyor.

2024 DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Ancak, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. ÖSYM takviminde de bu konuda herhangi bir detay yer almıyor. Sonuçların bu hafta açıklanabileceği yönünde tahminler bulunuyor, ancak adaylar kesin bir tarih bekliyor.

DGS Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

DGS sonuçları açıklandığında, adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler. Bu süreçte, ÖSYM'nin resmi kanallarını takip etmek önem taşıyor.

2024 DGS SONUÇ EKRANINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

DGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

2024 DGS tercih süreci için de henüz net bir tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor, ancak ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklama ile tercih dönemi kesinlik kazanacak.

DGS Yerleştirmesi Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor. Aynı programı tercih eden adaylar arasında puan eşitliği durumunda, daha yüksek standart puana sahip olan adaylar öncelik kazanıyor. Eşitlik devam ederse, ilgili AÖBP (Akademik Ortalama Başarı Puanı) yüksek olan adaylar ve tercihlerde daha üst sırada yer verenler öncelik sahibi oluyor. Eğer eşitlik hala sürerse, yaşı daha küçük olan adaylar tercih edilerek yerleştirme işlemi tamamlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör