DGS sonuçları AÇIKLANDI mı, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından başarıyla tamamlandı. Sınav sonrasında adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Bu belirsizlik, adaylar arasında "DGS tercih süreci ne zaman başlayacak, sonuçlar neden gecikti?" gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu.
Haziran ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ön lisans öğrencileri, lisans programlarına geçiş yapma fırsatını yakalıyor. Şimdi ise tüm gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman duyurulacak? Adaylar bu sorunun yanıtını merakla bekliyor.
2024 DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Ancak, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. ÖSYM takviminde de bu konuda herhangi bir detay yer almıyor. Sonuçların bu hafta açıklanabileceği yönünde tahminler bulunuyor, ancak adaylar kesin bir tarih bekliyor.
DGS Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?
DGS sonuçları açıklandığında, adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecekler. Bu süreçte, ÖSYM'nin resmi kanallarını takip etmek önem taşıyor.
DGS Yerleştirmesi Nasıl Gerçekleştiriliyor?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor. Aynı programı tercih eden adaylar arasında puan eşitliği durumunda, daha yüksek standart puana sahip olan adaylar öncelik kazanıyor. Eşitlik devam ederse, ilgili AÖBP (Akademik Ortalama Başarı Puanı) yüksek olan adaylar ve tercihlerde daha üst sırada yer verenler öncelik sahibi oluyor. Eğer eşitlik hala sürerse, yaşı daha küçük olan adaylar tercih edilerek yerleştirme işlemi tamamlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...