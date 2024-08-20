DGS sonuçları AÇIKLANDI mı, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS Yerleştirmesi Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor. Aynı programı tercih eden adaylar arasında puan eşitliği durumunda, daha yüksek standart puana sahip olan adaylar öncelik kazanıyor. Eşitlik devam ederse, ilgili AÖBP (Akademik Ortalama Başarı Puanı) yüksek olan adaylar ve tercihlerde daha üst sırada yer verenler öncelik sahibi oluyor. Eğer eşitlik hala sürerse, yaşı daha küçük olan adaylar tercih edilerek yerleştirme işlemi tamamlanıyor.