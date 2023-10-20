ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM sınav takvimi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yılın son sınavı olan ALES/3, büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte konuya ilişkin son detaylar...