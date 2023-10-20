ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM sınav takvimi...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans ve doktora eğitimi hedefleyen adaylar için hayati bir öneme sahip. Özellikle lisansüstü eğitim düşünenler için önemli bir basamak olan ALES, bu yılın son sınavı olarak dikkat çekiyor. Adayların büyük bir hazırlık sürecine girdiği sınav, akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için kapıları aralayan bir anahtar konumunda. Peki ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yılın son sınavı olan ALES/3, büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte konuya ilişkin son detaylar...
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı, sınavın yapıldığı yıl ve takip eden 5 yıl boyunca geçerlidir. Yani bir kişi 2023 yılında ALES'e girmişse, bu puanı 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında geçerli olacaktır.
SINAV SONUCU NASIL HESAPLANIR?
ALES puanı, adayın sınavda elde ettiği ham puan üzerinden hesaplanır. Sınavda doğru cevap verilen sorular için adaylara puan verilirken, yanlış cevaplar için puan düşürülmez. Ayrıca, sınavda yer alan her soru eşit değere sahiptir. ALES puanının hesaplanmasında kullanılan formül ise şu şekildedir: ALES Sayısal Puanı = (Doğru Cevap Sayısı / Toplam Soru Sayısı) x 100 şeklinde ifade edilir.
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