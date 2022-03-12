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Milli Eğitim Bakanlığı "Kalite Güvence Sistemi" kurdu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Güvence Sistemi kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda kalite güvence sisteminin aktif hale getirilmesi amacıyla yeni teftiş sistemi kurduğunu bildirdi. Uygulamaya alınan yeni sistem kapsamında okullar, hazırlayacakları öz değerlendirme raporlarında eğitim göstergelerindeki hedeflerini ortaya koyacak ve hedeflere ulaşmak için çalışacak. Öz değerlendirme raporlarına göre her bir okul en geç 3 yılda bir denetlenecek ve rehberlik desteği sağlanacak.

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